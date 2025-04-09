Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:49, 9 апреля 2025Мир

Россия вышлет двух румынских дипломатов

МИД: Россия высылает двух румынских дипломатов в качестве ответной меры
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Москва высылает двух румынских дипломатов в качестве ответной меры. Об этом сообщили в МИД России.

«9 апреля в Департамент государственного протокола МИД России была вызвана временный поверенный в делах Румынии в Российской Федерации Лилиана Бурда, которой была вручена нота Министерства об объявлении persona non grata атташе по вопросам обороны при румынской дипмиссии в Москве и его заместителя», — сказано в заявлении.

Отмечается, что данная мера является ответом на ранее принятое румынской стороной решение выслать из страны российского военного атташе в Бухаресте и его помощника.

Ранее в российском МИД раскритиковали решение румынских властей и подчеркнули, что оно было принято без оснований и под надуманными предлогами.

    Обсудить
    Последние новости

    Ефремов дал первый комментарий после освобождения из колонии

    Китай отреагировал на запредельные пошлины США

    В России провели уникальную операцию по коррекции редкой болезни

    Бывший совладелец «Азбуки вкуса» получил срок в колонии по делу о мошенничестве

    Редкий бриллиант продадут на аукционе почти за два миллиарда рублей

    Дочь Ефремова выгнала журналистов из дома актера

    Российский турист побывал в Осетии и описал ее фразой «сервис гораздо лучше, чем в Грузии»

    Басков пожаловался на последствия санкций

    «Почту России» собрались спасать за счет продажи лекарств

    Бывший сотрудник фотоателье пытался продать базу фотографий военных ВС России и попался

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше