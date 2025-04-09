Россия вышлет двух румынских дипломатов

МИД: Россия высылает двух румынских дипломатов в качестве ответной меры

Москва высылает двух румынских дипломатов в качестве ответной меры. Об этом сообщили в МИД России.

«9 апреля в Департамент государственного протокола МИД России была вызвана временный поверенный в делах Румынии в Российской Федерации Лилиана Бурда, которой была вручена нота Министерства об объявлении persona non grata атташе по вопросам обороны при румынской дипмиссии в Москве и его заместителя», — сказано в заявлении.

Отмечается, что данная мера является ответом на ранее принятое румынской стороной решение выслать из страны российского военного атташе в Бухаресте и его помощника.

Ранее в российском МИД раскритиковали решение румынских властей и подчеркнули, что оно было принято без оснований и под надуманными предлогами.