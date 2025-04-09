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15:28, 9 апреля 2025Путешествия

Россиянам назвали популярные бюджетные направления для отдыха весной

Onlinetours: Лучшим бюджетным направлением для отдыха весной стал Египет
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Unsplash

Египет (27,6 процента бронирований) и Турция (18,9 процента) названы самыми бюджетными популярными направлениями для отдыха весной 2025 года. Об этом говорится в исследовании Onlinetours, которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Также в списке оказались Таиланд (13,5 процента), ОАЭ (12,3) и Россия (16,5).

Ранее Дагестан, Ингушетия и Калмыкия оказались в списке лучших регионов России для весеннего путешествия. Эксперты отметили, что в Дербенте (Дагестан) в марте уже стоит весенняя погода — температура воздуха в среднем достигает 12 градусов.

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