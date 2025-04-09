Россиянам посоветовали открыть купальный сезон весной в Египте и Доминикане

Россиянам раскрыли места для открытия купального сезона весной 2025 года. Советы дал сервис «Яндекс Путешествия», исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Так, первым в списке идет Египет, где уже в апреле природа порадует хорошей погодой, а в Доминикане начинается бархатный сезон. Шри-Ланка может привлечь курортами Тринкомали, Аругам Бей и Джафна, где дожди идут не так часто, а воздух прогревается до комфортных плюс 26 градусов.

Также россиянам предложили рассмотреть такие варианты, как Куба, Таиланд и Индия.

Ранее Египет и Турция были названы самыми бюджетными популярными направлениями для отдыха весной 2025 года.