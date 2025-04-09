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18:38, 9 апреля 2025Путешествия

Россиянам раскрыли места для открытия купального сезона весной

Россиянам посоветовали открыть купальный сезон весной в Египте и Доминикане
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Россиянам раскрыли места для открытия купального сезона весной 2025 года. Советы дал сервис «Яндекс Путешествия», исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Так, первым в списке идет Египет, где уже в апреле природа порадует хорошей погодой, а в Доминикане начинается бархатный сезон. Шри-Ланка может привлечь курортами Тринкомали, Аругам Бей и Джафна, где дожди идут не так часто, а воздух прогревается до комфортных плюс 26 градусов.

Также россиянам предложили рассмотреть такие варианты, как Куба, Таиланд и Индия.

Ранее Египет и Турция были названы самыми бюджетными популярными направлениями для отдыха весной 2025 года.

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