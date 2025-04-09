Россиянам рассказали о возможности получить «вторую пенсию»

Беляков: Через детский счет ПДС можно накопить 2,3 миллиона рублей

Использование инструментов семейных накоплений научит россиян с детства правильно планировать финансы, и, в конечном счете, поможет заработать «вторую пенсию», заявил президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков. Он рассказал об этом агентству «Прайм».

Беляков сообщил обсуждаемой властями возможности расширения программы долгосрочных сбережений (ПДС) за счет семейных инструментов. Данная мера не только предоставит семье возможность накопить на важные цели, но также научит жителей страны с юных лет планировать финансовую стратегию.

Речь идет о создании так называемого «детского» счета ПДС для ребенка с рождения и до 18 лет. Впоследствии молодой человек получит крупную сумму и сможет снова открыть счет уже как взрослый. Таким образом можно копить на собственное пенсионное обеспечение, даже будучи студентом: например, сто рублей в день не обременяют бюджет, зато к 32-м годам превратятся в 2,3 миллиона рублей, отмечается в статье.

К этому времени россиянин уже получит образование и определится с планами на жизнь. При этом у него уже будет внушительная сумма, которую можно будет потратить на свои нужды или продолжить копить, формируя пенсионный капитал, указал собеседник агентства.

Ранее в Социальном фонде России рассказали, что для назначения страховой пенсии гражданину необходимо соблюсти три условия. Так, претендующий на назначение пенсии гражданин должен достичь установленного возраста для выхода на пенсию — для мужчин это 64 года и старше, для женщин — 59 лет и старше.