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09:52, 9 апреля 2025Силовые структуры

Россиянин натравил собаку на полуторагодовалого ребенка и получил срок

Под Иркутском осудили на 4,5 года мужчину, натравившего ротвейлера на ребенка
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Иркутской области суд приговорил к 4,5 года лишения свободы мужчину, натравившего собаку на полуторагодовалую девочку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по пунктам «б,з» части 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего с применением предметов, используемых в качестве оружия») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии особого режима.

По данным ведомства, 2 мая 2024 года женщина с маленькой дочерью отдыхала в гостях у осужденного. Взрослые выпивали и поссорились, конфликт перерос в драку. Гостья вывела дочь на веранду и стала вызывать такси, чтобы уехать. Однако хозяин дома спустил своего ротвейлера с цепи и натравил на ребенка, а сам продолжил избивать женщину. Ей удалось вырваться, схватить дочь и сесть в подъехавшее такси. Ребенка доставили в больницу с множественными рвано-укушенными ранами лица и шеи.

Отмечается, что во время следственных действий агрессивную собаку ликвидировали.

Ранее в Хабаровском крае следователи возбудили уголовное дело против матери, оставившей полугодовалую дочь лежать в сугробе.

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