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12:14, 9 апреля 2025Силовые структуры

Россиянин предстанет перед судом за двойную расправу 26 лет назад

В Астрахани осудят мужчину за двойное убийство, совершенное 26 лет назад
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Астрахани осудят мужчину за двойную расправу, совершенную 26 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он обвиняется по статьям 105 («Убийство») и 161 («Грабеж») УК РФ.

По данным следствия, в 1998 году местный житель проник в квартиру к 67-летней женщине и ее 37-летней дочери. Злоумышленник расправился с ними при помощи кабеля, а затем похитил деньги и ценности на сумму более 170 тысяч рублей. На телах пострадавших были обнаружены следы пыток.

Сразу установить преступника не удалось. В ходе повторного изучения материалов дела и проверки следов, изъятых с места преступления, был обнаружен отпечаток, который совпал с данными ранее судимого астраханца. Следствие собрало достаточную доказательную базу. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что иностранца осудили в Москве за удар ножом в сердце россиянина.

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