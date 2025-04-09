Россиянин предстанет перед судом за двойную расправу 26 лет назад

В Астрахани осудят мужчину за двойное убийство, совершенное 26 лет назад

В Астрахани осудят мужчину за двойную расправу, совершенную 26 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он обвиняется по статьям 105 («Убийство») и 161 («Грабеж») УК РФ.

По данным следствия, в 1998 году местный житель проник в квартиру к 67-летней женщине и ее 37-летней дочери. Злоумышленник расправился с ними при помощи кабеля, а затем похитил деньги и ценности на сумму более 170 тысяч рублей. На телах пострадавших были обнаружены следы пыток.

Сразу установить преступника не удалось. В ходе повторного изучения материалов дела и проверки следов, изъятых с места преступления, был обнаружен отпечаток, который совпал с данными ранее судимого астраханца. Следствие собрало достаточную доказательную базу. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что иностранца осудили в Москве за удар ножом в сердце россиянина.