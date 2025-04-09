Российская пенсионерка отдала мошенникам 22 миллиона рублей из-за желания заработать

В Москве, желая быстро заработать, пенсионерка отдала аферистам 22 млн рублей

В Москве, желая быстро заработать, пенсионерка отдала аферистам 22 млн рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

По данным ведомства, 75-летней москвичке позвонил неизвестный и представился сотрудником инвестиционной компании. Он предложил вложиться в ценные бумаги и играть на бирже. Таким образом обещал хорошо заработать. Сумма портфеля составляла 2,5 миллиона рублей. Уверенный голос собеседника, большое количество терминов и обещание дохода в размере пяти миллионов рублей за три месяца убедили женщину согласиться.

В связи с отсутствием наличных злоумышленники уговорили ее продать квартиру. Полученные деньги она по указанию мошенников передала неизвестным в офисе «Москва-сити», а часть отдала курьеру. Пострадавшая думала, что пополняет свой криптокошелек.

После этого аферисты смогли убедить женщину увеличить сумму вложений еще на два миллиона рублей, для этого она продала дом в Тверской области и передала деньги мошенникам. После очередной смены брокера пострадавшая поняла, что ее обманули.

Общая сумма ущерба от продажи квартиры и дома составила 22 миллиона рублей. Устанавливаются все обстоятельства мошенничества.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали брачного афериста за обман россиянок на 44 миллиона рублей.