Российский военкор опубликовал обращение по поводу генерала Суровикина

Военкор Юрий Котенок призвал вернуть генерала армии Суровикина на фронт

Героя России генерала армии Сергея Суровикина следует вернуть на фронт. Обращение по поводу присутствия Суровикина в зоне специальной военной операции (СВО) опубликовал в Telegram российский военкор Юрий Котенок.

Публикацию журналист приурочил к сообщению об отправке другого генерала — Ивана Попова — в зону СВО. В ответ на свой же пост о Попове Котенок написал, что Суровикин — специалист слишком высокого класса, чтобы не использовать его способности на фронте.

«Пришла пора возвращать генерала Сергея Суровикина на фронт. У России не так много верных долгу грамотных военачальников, чтобы пренебрегать ими в самый ответственный для Родины момент», — призвал Котенок.

Экс-командующий объединенной группировкой российских войск в зоне СВО Сергей Суровикин пропал из публичного поля после 24 июня 2023 года, когда появилось видео, на котором он обратился к поднявшим мятеж бойцам частной военной компании «Вагнер» с призывом остановиться. В сентябре 2024 года его заметили в Алжире в составе делегации Минобороны России. Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что Сергей Суровикин может находиться в Африке в должности военного советника.