В Госдуме рассказали о местоположении Суровикина

Депутат Соболев заявил, что Суровикин может работать в Африке

Экс-командующий Объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции (СВО) Сергей Суровикин на данный момент может находиться в Африке. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев, чьи слова приводит «Газета.ru».

«По-моему, где-то в Африке, насколько я в курсе. Где-то военным советником работает, не знаю где, не интересовался, за рубежом», — сказал парламентарий.

В свою очередь глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов отметил, что Суровикин на данный момент находится за пределами страны, где выполняет важные задачи. Какие конкретно, депутат не уточнил.

Суровикин пропал из публичного поля после 24 июня 2023 года, когда появилось видео, на котором он обратился к поднявшим мятеж бойцам частной военной компании «Вагнер» с призывом остановиться. В сентябре 2024 года его заметили в Алжире в составе делегации Минобороны России. Позже появилась информация, что Суровикин находится в Африке на спецзадании.