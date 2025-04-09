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20:00, 9 апреля 2025Россия

Рукопашная схватка оставшегося без оружия российского бойца с украинцем попала на видео

Рукопашный бой российского военного с солдатом ВСУ сняли на видео с дрона
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Рукопашная схватка оставшегося без оружия бойца Вооруженных сил (ВС) России с украинским солдатом попала на видео. Бой сняли с дрона-разведчика, кадры публикует подразделение «Черные гусары» (отряд 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Центрального военного округа) в Telegram.

На выложенных кадрах виден момент штурма опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ). Боец ВС России бросает гранату в окоп с противником, после чего идет в атаку, однако один из украинцев намеревается оказать сопротивление. Сослуживцы российского военного по рации инструктируют того о действиях бойца ВСУ и сообщают, что украинец еще подает признаки жизни.

Российский боец пытается открыть огонь из автомата, но оружие заклинивает, и мужчине приходится идти на противника врукопашную. Под одобрительные крики сослуживцев россиянин добивает солдата ВСУ, и видео обрывается.

«На войне как на войне. Бывает и так», — прокомментировали видео в «Черных гусарах».

Ранее кадры похожей схватки опубликовало Министерство обороны России. На видео механик-водитель танка Т-80БВМ с позывным Макс вступил в рукопашный бой с противником, одолел его и взял в плен.

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