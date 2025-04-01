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19:41, 1 апреля 2025Бывший СССР

Российский механик вступил в рукопашный бой с бойцом ВСУ. Схватка попала на видео

Опубликовано видео рукопашной схватки российского механика и бойца ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Министерство обороны России опубликовало видеозапись, на которой оказалась запечатлена схватка между российским военным и служащим Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие кадры появились в Telegram-канале «Иди и смотри».

На видео можно увидеть территорию частного сектора, с разрушенными домами и следами от обстрелов. В начале ролика видно, как российский военный бежит через село к одному из пострадавших зданий. Уже в следующей сцене военный с автоматом в руках ведет украинского военного по дороге.

Уточняется, что на записи оказался запечатлен механик-водитель танка Т-80БВМ с позывным Макс 5-й танковой бригады группировки войск «Восток». Он вступил в рукопашный бой с противником, одолел его в схватке и взял в плен.

До рукопашной схватки российский механик был у бойца ВСУ на прицеле

О бое между двумя военнослужащими стало известно ранее 1 апреля. Российское оборонное ведомство рассказало, что российский механик участвовал с другими членами экипажа танка в боях за село Скудное в Донецкой народной республике (ДНР), однако боевая машина наехала на мину. В результате экипаж Т-80БВМ покинул танк и рассредоточился. Механик с позывным Макс направился к одному из полуразрушенных зданий для уточнения маршрута, когда встретил украинского военного.

В здании ситуация такая получилась. Я искал место, где спрятаться от дронов, посмотреть карту, определиться с местом отхода. А там, в нише, сидел наблюдатель из ВСУ

боец ВС РФ с позывным Максмеханик-водитель танка Т-80БВМ

По словам российского механика, боец ВСУ взял его на прицел и начал говорить с сослуживцами по рации. На другом конце ему посоветовали решить ситуацию самому. Отмечалось, что украинский военный разрешил российскому бойцу уйти и попытался выстрелить вслед, однако оружие дало осечку. Тогда механик с позывным Макс бросил в противника кирпич, а затем вступил с ним в рукопашный бой. После победы в схватке он взял бойца ВСУ в плен.

Ранее штурмовик из Якутии вступил в схватку на ножах с бойцом ВСУ

В январе 2025 года стало известно, что во время зачистки населенного пункта Трудовое российский военнослужащий вступил в поединок с бойцом ВСУ. На опубликованных кадрах видно, как перестрелка между бойцами перешла в ближний бой с ножами и камнями.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Как позже сообщил военный корреспондент Юрий Котенок, российский солдат оказался уроженцем Якутии. Сражение произошло осенью прошлого года во время попытки ВСУ вернуть контроль над Трудовым, который удерживали штурмовики 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки «Восток».

Александр Коц, корреспондент «Комсомольской правды», отметил, что украинский военный, потерпевший поражение, попросил российского бойца не добивать его. Тот выполнил просьбу, после чего противник поблагодарил его и признал выдающимся бойцом. Вскоре украинский военный остался один и подорвал гранату.

Позже российский штурмовик рассказал, что, вступив в схватку, оба понимали — в живых останется только один.

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