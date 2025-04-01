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16:18, 1 апреля 2025Бывший СССР

Появились кадры рукопашной схватки российского механика и бойца ВСУ

Кадры рукопашной схватки российского танкиста и бойца ВСУ опубликовали
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Российский механик-водитель танка с позывным Макс одолел бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рукопашной схватке и взял его в плен. Запечатлевшее их бой видео опубликовал Telegram-канал «Иди и смотри».

На попавших в сеть кадрах видно, как российский военный бежит через село к одному из разрушенных зданий, где встречает украинского военного. В следующей сцене мужчина, вооруженный автоматом, ведет украинского военного по дороге.

О бое с участием российского танкиста 1 апреля сообщило Минобороны России. Отмечается, что экипаж танка участвовал в боях за населенный пункт Скудное в Донецкой народной республике. Бойцы наехали на мину и были вынуждены рассредоточиться, чтобы укрыться от атак беспилотников ВСУ.

В одном из укрытий механик Макс обнаружил украинского военнослужащего, вооруженного автоматом, однако смог одолеть его в рукопашной схватке. Ему также удалось взять в плен противника и доставить его к расположению российских войск.

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