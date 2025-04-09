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14:51, 9 апреля 2025Бывший СССР

Российский военный встал после ранения и уничтожил снайпера ВСУ

Российский комбат Гаспарян встал после ранения и уничтожил снайпера ВСУ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Командир батальона «Арбат» Айк Гаспарян с позывным Абрек встал после ранения и уничтожил атаковавшего его снайпера Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он рассказал телеканалу «Звезда».

По его словам, инцидент произошел в поселке Опытное в пригороде Артемовска (украинское название Бахмут). Комбат отметил, что вместе со своей группой прикрывал из пятиэтажки товарищей от вражеского пулеметчика.

«В один момент я услышал щелчок, упал и лежал без движения. И слышу, ребята передают нашему командиру "Абрек — двести". А я думаю, неужели это душа из тела вышла и слышит. А потом чувствую, что-то теплое потекло по лицу. А каска слетела. Я трогаю, смотрю — кровь. Думаю, раз чувствую тепло, значит, я живой. Руками, ногами пошевелил, и ребята кричат: "Нет, он триста, триста, срочно эвакуацию!"», — рассказал военнослужащий.

Гаспарян отметил, что не чувствовал боли, так как пуля прошла навылет. После этого он встал и, выбежав, неприцельно выстрелил из РПГ-18 «Муха» в направлении здания, где находился противник. По словам командира батальона, он попал в чердак, из которого вылетели ботинки украинского снайпера.

Ранее стало известно, как российский боец с позывным Карен на мотоцикле заминировал путь ВСУ к отступлению. Как рассказал его командир с позывным Бад, в результате этого подорвались две единицы украинской военной техники.

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