Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:04, 7 апреля 2025Бывший СССР

Российский боец на мотоцикле заминировал путь ВСУ к отступлению

Боец «Центра» ВС РФ заминировал тыл ВСУ у границы с Днепропетровской областью
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российский военнослужащий мотострелкового полка группировки войск «Центр» на мотоцикле заминировал тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ) у границы с Днепропетровской областью, отрезав противнику путь к отступлению. В результате на минах взлетели две единицы украинской военной техники, рассказал ТАСС комбат с позывным Бад.

«Мой мотоциклист, позывной его Карен, заехал за Успеновку, которая находится на границе с Днепропетровской областью, метров 200 — в тыл противника, установил четыре мины и уехал обратно», — уточнил российский боец.

Перед операцией была проведена подготовка, военные изучили все возможные маршруты для совершения маневра. Мотоциклист выехал в темное время суток, его сопровождали разведывательные беспилотники, указывая путь.

Ранее сообщалось, что нехватка мин вынудила ВСУ применять больше самодельных взрывных устройств. Например, осколочные элементы заливают силиконом.

    Обсудить
    Последние новости

    «Мной воспользовались». В Россию пытались ввезти полтонны особо опасной взрывчатки из Польши. Водитель заявил, что не знал о ней

    Россияне стали чаще давать в долг коллегам

    67-летнего Дольфа Лундгрена сняли полуобнаженным на пляже с 28-летней женой

    Хинштейн показал видео из освобожденных сел Курской области

    Россиянина осудили на пять лет за развращение ребенка

    Признанный иноагентом канал заблокировали в Telegram

    Россиянин создал ОПС по занятию проституцией и похищал для работы в нем одиноких женщин

    Российский отец-одиночка был мобилизован на СВО и вернулся только через 2,5 года

    Диетолог перечислила негативно влияющие на сексуальность продукты

    Девятилетний школьник подорвался на загадочной бомбе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше