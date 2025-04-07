Российский боец на мотоцикле заминировал путь ВСУ к отступлению

Боец «Центра» ВС РФ заминировал тыл ВСУ у границы с Днепропетровской областью

Российский военнослужащий мотострелкового полка группировки войск «Центр» на мотоцикле заминировал тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ) у границы с Днепропетровской областью, отрезав противнику путь к отступлению. В результате на минах взлетели две единицы украинской военной техники, рассказал ТАСС комбат с позывным Бад.

«Мой мотоциклист, позывной его Карен, заехал за Успеновку, которая находится на границе с Днепропетровской областью, метров 200 — в тыл противника, установил четыре мины и уехал обратно», — уточнил российский боец.

Перед операцией была проведена подготовка, военные изучили все возможные маршруты для совершения маневра. Мотоциклист выехал в темное время суток, его сопровождали разведывательные беспилотники, указывая путь.

Ранее сообщалось, что нехватка мин вынудила ВСУ применять больше самодельных взрывных устройств. Например, осколочные элементы заливают силиконом.