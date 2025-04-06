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18:53, 6 апреля 2025Бывший СССР

ВСУ стали применять больше самодельных взрывных устройств из-за нехватки мин

Нехватка мин привела к большему количеству самодельных взрывных устройств у ВСУ
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали применять больше самодельных взрывных устройств. Об этом в интервью РИА Новости рассказал офицер 51-й армии с позывным Харам.

По информации военного, украинские военные сами изготавливают взрывные устройства из-за недостаточного количества в арсенале мин заводского производства. «Осколочные элементы заливают силиконом, мы разбирали такую интересную штучку», — рассказал Харам.

Ранее сообщалось, что ради удержания села в Курской области ВСУ перебросили элитные подразделения БПЛА.

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