Нехватка мин привела к большему количеству самодельных взрывных устройств у ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали применять больше самодельных взрывных устройств. Об этом в интервью РИА Новости рассказал офицер 51-й армии с позывным Харам.

По информации военного, украинские военные сами изготавливают взрывные устройства из-за недостаточного количества в арсенале мин заводского производства. «Осколочные элементы заливают силиконом, мы разбирали такую интересную штучку», — рассказал Харам.

Ранее сообщалось, что ради удержания села в Курской области ВСУ перебросили элитные подразделения БПЛА.