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03:52, 9 апреля 2025Экономика

Российскую треску начнут поставлять в одну страну

«Ведомости»: Бразилия закупит у России треску
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

В Бразилии будут закупать треску из России. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель крупного рыбопромышленного холдинга K-Flot.

По его словам, процедура сертификации нового флота для соответствия требованиям бразильского департамента инспекции продукции животного происхождения (DIPOA) началась. Собеседник издания отметил, что холдинг нашел потенциальных партнеров. Ожидается, что первые отгрузки трески в Бразилию будут осуществлены до конца текущего года. При этом объем поставок не уточняется.

Информацию об этом подтвердил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Ранее сообщалось, что Россия в 2024 году отправила в Евросоюз (ЕС) из Мурманска десятки тысяч тонн рыбной продукции.

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