«Самая сексуальная в мире хоккеистка» попыталась избавиться от бикини на фотосессии

Канадская модель Микайла Демайтер, которую в сети прозвали самой сексуальной в мире хоккеисткой, попыталась избавиться от бикини на фотосессии. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

24-летняя спортсменка поделилась с фанатами кадрами с новой съемки, на которых предстала в черном раздельном купальнике в белый горох. При этом на одном снимке манекенщица оттянула тонкую лямку бюстгальтера и частично обнажила грудь. «Серия фотографий любимой мечты», — подписала девушка пост, который набрал 54,9 тысячи лайков.

Подписчики оценили фотосессию Демайтер в комментариях. «Просто потрясающе», «Ты такая красивая и горячая», «Вдохновляющая красота», «Ты идеальна», «Девушка моей мечты», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что американская гольфистка Пейдж Спиранак, признанная в 2022 году журналом Maxim «самой красивой спортсменкой мира», снялась в откровенном облегающем наряде.