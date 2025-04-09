Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
22:14, 9 апреля 2025Ценности

«Самая сексуальная в мире хоккеистка» попыталась избавиться от бикини на фотосессии

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @mikaylademaiter

Канадская модель Микайла Демайтер, которую в сети прозвали самой сексуальной в мире хоккеисткой, попыталась избавиться от бикини на фотосессии. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

24-летняя спортсменка поделилась с фанатами кадрами с новой съемки, на которых предстала в черном раздельном купальнике в белый горох. При этом на одном снимке манекенщица оттянула тонкую лямку бюстгальтера и частично обнажила грудь. «Серия фотографий любимой мечты», — подписала девушка пост, который набрал 54,9 тысячи лайков.

Подписчики оценили фотосессию Демайтер в комментариях. «Просто потрясающе», «Ты такая красивая и горячая», «Вдохновляющая красота», «Ты идеальна», «Девушка моей мечты», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что американская гольфистка Пейдж Спиранак, признанная в 2022 году журналом Maxim «самой красивой спортсменкой мира», снялась в откровенном облегающем наряде.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп поднял импортные пошлины для Китая до 125 процентов

    Трамп назвал Китай самым большим нарушителем в истории

    ВС России взяли под контроль населенный пункт в Сумской области

    Футболист получил черепно-мозговую травму после избиения в бане

    Трамп рассказал о желании Китая заключить сделку с США

    В ВТО предупредили о последствиях разделения мировой экономики на два блока

    Украинский прокурор-уклонист устроился работать в военкомат

    «Самая сексуальная в мире хоккеистка» попыталась избавиться от бикини на фотосессии

    В США заявили о срыве сделки по TikTok

    Зеленский заявил о готовности Киева купить у США большой пакет оружия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше