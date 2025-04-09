Сатанинские оргии обсудили в Госдуме

Депутат Бурляев: В Госдуму поступают сообщения о сатанинских оргиях

В Госдуме прошел круглый стол, в рамках которого депутаты, общественники и священнослужители обсудили сатанизм и способы противодействия ему. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как сообщило издание, одним из докладчиков выступил депутат Госдумы Николай Бурляев, который рассказал, что в нижнюю палату парламента поступают многочисленные жалобы на проводящиеся в Москве и других крупных городах «сатанинские секс-оргии».

Бурляев предположил, что подобный досуг, как и просмотр фильмов «сатанинской направленности», могут привести к распаду России.

С позицией парламентария согласился и его коллега по Госдуме, член комитета по обороне Андрей Картаполов. Он счел, что сатанизм — «форма борьбы, которая ведется объединенным Западом» против России.

О том, что в Госдуме захотели на законодательном уровне запретить сатанизм, признав его экстремистским движением, стало известно в июне 2024 года. Как заявила депутат Татьяна Буцкая, сатанизм мимикрирует под такие субкультуры, как «квадробинг» и «фурри».