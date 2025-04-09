Российского стримера в Европе сбила машина во время прямого эфира

В Европе российского стримера Vault39 сбила машина во время прямого эфира

Российского стримера Vault39, проживающего в Европе, сбила машина во время прямой трансляции на платформе Twitch. Об этом пишет портал Dexerto.

Сообщается, что стример ехал на велосипеде на встречу со своим другом и вел прямой эфир. В какой-то момент он остановился на обочине дороги, и в него врезалась машина. В результате Vault39 упал на землю и закричал от боли.

Очевидцы вызвали скорую помощь. Прибывшие на место медики доставили стримера в больницу.

Позднее в своем Telegram-канале Vault39 сообщил, что чувствует себя хорошо. «Перелома и трещин нет», — уточнил он.

На аккаунт Vault39 на Twitch подписано 1,8 тысячи человек. В описании к каналу стримера говорится, что он проживает во Франции и ведет трансляции, во время которых общается с подписчиками и показывает свою жизнь.

Ранее стало известно, что 19-летний российский стример во время прямого эфира на платформе Twitch выпал из окна своего дома. Спасти его не удалось.