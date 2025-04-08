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12:19, 8 апреля 2025Интернет и СМИ

19-летний российский стример выпал из окна во время прямого эфира

В Санкт-Петербурге 19-летний стример выпал из окна во время эфира на Twitch
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

19-летний российский стример во время прямого эфира на платформе Twitch выпал из окна своего дома. Об этом сообщает «Mash на Мойке» в Telegram.

Инцидент произошел на проспекте Королева в Санкт-Петербурге. Уточняется, что молодой человек по имени Никита, будучи в нетрезвом состоянии, хотел открыть окно для проветривания комнаты и выпал из него. Спасти юношу не удалось.

Также указано, что стример изучал в СПбГЭУ рекламу и связи с общественностью, а в свободное время вел онлайн-трансляции.

Ранее сообщалось, что в Великобритании в прямом эфире ограбили блогера Kurrgas. Двое незнакомцев с лицами, скрытыми балаклавами, отняли у него велосипед и скрылись.

Перед этим стало известно, что на скандально известного американского стримера под ником Johnny Somali напали во время трансляции в Сеуле. Незнакомец ударил его по лицу и обвинил в проявлении неуважения к Южной Корее.

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