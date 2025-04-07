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10:36, 7 апреля 2025Интернет и СМИ

Незнакомцы в балаклавах ограбили блогера в прямом эфире

Незнакомцы отобрали у британского блогера Kurrgas велосипед в прямом эфире
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: Kurrgas / YouTube

Британского блогера Кармина Стоунза, известного как Kurrgas, ограбили в прямом эфире. Запись инцидента он опубликовал на YouTube.

Kurrgas вел онлайн-трансляцию и катался на велосипеде. В какой-то момент блогера остановили двое незнакомцев на скутере с лицами, скрытыми балаклавами. Мужчины попросили разрешения сфотографировать блогера, после чего сбросили его на землю, забрали велосипед и уехали.

«Я не слишком пострадал, но, честно говоря, произошедшее меня выбесило», — описал блогер ситуацию в беседе с Manchester Evening News. Стоунз уточнил, что свидетели ограбления вызвали полицию, и тем же вечером велосипед вернули ему.

Kurrgas также заявил, что пытается выяснить личности злоумышленников. Кроме того, он указал, что впредь будет отвечать отказом на просьбы незнакомцев остановиться во время поездок на велосипеде.

Ранее сообщалось, что на скандально известного американского стримера под ником Johnny Somali (настоящее имя — Рамзи Исмаил) напали во время трансляции в Сеуле. Незнакомец ударил его по лицу и обвинил в проявлении неуважения к Южной Корее.

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