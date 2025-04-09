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09:34, 9 апреля 2025Ценности

Седокова снялась в откровенном наряде с глубоким декольте

Певица Анна Седокова снялась в бордовом облегающем платье с глубоким декольте
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Анна Седокова

Анна Седокова. Кадр: @annasedokova

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова снялась в откровенном наряде с глубоким декольте. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя исполнительница предстала перед фотографом в бордовом облегающем платье без бретелей, которое демонстрировало ее грудь. Помимо этого, звезда надела кружевные колготки в тон и обувь на каблуках. Образ певицы завершили укладка с завитыми в локоны волосами и яркий макияж.

В марте Анна Седокова показала архивное откровенное фото на обложке журнала Maxim. Знаменитость позировала в белой сорочке, декорированной кружевом.

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