Певица Анна Седокова снялась в бордовом облегающем платье с глубоким декольте

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова снялась в откровенном наряде с глубоким декольте. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя исполнительница предстала перед фотографом в бордовом облегающем платье без бретелей, которое демонстрировало ее грудь. Помимо этого, звезда надела кружевные колготки в тон и обувь на каблуках. Образ певицы завершили укладка с завитыми в локоны волосами и яркий макияж.

В марте Анна Седокова показала архивное откровенное фото на обложке журнала Maxim. Знаменитость позировала в белой сорочке, декорированной кружевом.