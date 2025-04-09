Шеф Пентагона уличил Китай в глобальных военных амбициях

Шеф Пентагона Хегсет: КНР проявляет военные амбиции в Западном полушарии

Китай использует свое присутствие в Западном полушарии ради получения военного преимущества и нечестных экономических приобретений. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет в ходе визита в Панаму, передает РИА Новости.

Шеф Пентагона уличил КНР в глобальных военных амбициях. По его словам, Пекин управляет военными учреждениями и наземными сооружениями, расширяя свой доступ в космос, а также «крадет еду у наших наций и людей», чтобы подпитывать милитаристские стремления.

«Мы не ищем войны с Китаем и она точно не является неизбежной, мы не ищем ее ни в какой форме. Но вместе мы должны твердо противостоять угрозе Китая в этом полушарии», — подчеркнул Хегсет.

Глава американского Минобороны пояснил позицию президента США Дональда Трампа, выступившего против «контроля Китая» над каналом. «Мы хотим, чтобы это было золотым веком для нашей страны и этого полушария. Мы хотим, чтобы Америки были великими», — заключил он.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин оказался разгневан неожиданным для него согласием гонконгской компании CK Hutchison Holdings миллиардера Ли Кашина продать порты в Панаме консорциуму во главе с американским фондом BlackRock. Компания не получила предварительного согласия Пекина, хотя руководство КНР рассчитывало использовать эти порты в качестве аргумента в предстоящих сложных переговорах с США. Однако столь быстрое согласие выбило у него почву из-под ног.

