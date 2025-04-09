Школьницы издевались над пожилой россиянкой и снимали это на камеру

В Нововоронеже школьницы издевались над пожилой женщиной, снимая это на камеру

В Нововоронеже школьницы издевались над пожилой женщиной, снимая это на камеру. Ролик опубликовал Telegram-канал «Нововоронеж».

На кадрах видно, как одна из девочек бьет ногой по двери россиянки, пока другая стоит на лестничной площадке и снимает происходящее. Когда женщина открыла дверь, школьница плеснула ей в лицо кефиром и убежала.

По словам очевидцев, подобное происходит не впервые. В Следственном комитете по Воронежской области заявили, что начали проверку по факту произошедшего.

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