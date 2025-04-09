Шпионившую для ВСУ жительницу Херсонской области приговорили к колонии

Суд дал 9 лет жительнице Херсонской области за передачу данных о ВС РФ Украине

Херсонский областной суд огласил приговор в отношении 19-летней местной жительницы, которая шпионила для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и передавала им данные о дислокации Российской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

Как установил суд, в период с июня 2022 года по июль 2023-го она собирала данные о военнослужащих и технике Вооруженных сил (ВС) РФ, а затем передавала их при помощи мессенджера Telegram Украине. Ее признали виновной по статьям о шпионаже и государственной измене, приговорив к девяти годам колонии.

Ранее в Новгородской области суд приговорил к семи годам лишения свободы местного жителя, планировавшего уехать на Украину и принять участие в боевых действиях против ВС РФ.