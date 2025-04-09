Собиравшегося воевать против России новгородца осудили на семь лет

ФСБ: Собиравшегося воевать против ВС РФ новгородца осудили на 7 лет

В Новгородской области суд приговорил к семи годам лишения свободы местного жителя, планировавшего уехать на Украину и принять участие в боевых действиях против Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по региону.

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 30, части 2 статьи 205.5 («Приготовление к участию в деятельности террористической организации») и части 1 статьи 30, статьи 275 («Приготовление к государственной измене») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, мужчина связался в мессенджере с участниками легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической) и Русского добровольческого корпуса (РДК; запрещенная в России террористическая организация). Он хотел вступить в одну из них. Однако осужденного задержали при попытке уехать на Украину.

Ранее в Воронеже в отношении 21-летнего россиянина возбудили уголовное дело о публичных призывах к терроризму.

