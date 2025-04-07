Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:20, 7 апреля 2025Силовые структуры

Россиянина задержали за видеопоздравление в адрес ГУР Украины

В Воронеже россиянин поздравил ГУР Украины и стал фигурантом дела
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Воронеже в отношении 21-летнего россиянин завели уголовное дело о публичных призывах к терроризму. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, в августе 2024 года молодой человек списался в мессенджере с представителями Русского добровольческого корпуса (РДК; запрещенная в России террористическая организация). Желая доказать свою приверженность террористам, он снял видеоролик с поздравлениями главному управлению разведки Украины (ГУР). На видео он держал бумаг с надписью «З Днем ГУР».

Молодой человек снялся на фоне одной из местных воинский частей. После того, как 7 сентября РДК опубликовало видео было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к террористической деятельности и оправдании терроризма. Вскоре молодого человека задержали.

Ранее сообщалось, что суд приговорил к 13 годам лишения свободы уроженца Перми, который отправил денежный перевод Вооруженным силам Украины (ВСУ).

    Обсудить
    Последние новости

    Песков рассказал об отношении Путина к прекращению огня на Украине

    Россияне бросились писать об Овечкине из-за его рекорда

    Apple выпустит стеклянный смартфон к юбилею iPhone

    55-летний Стас Михайлов раскрыл секрет молодости

    В Германии заговорили об уничтожении целых отраслей промышленности

    В ЕС ответили на вопрос о смягчении санкций против России

    На Западе сравнили отношения России и США с хищниками из дикой природы

    В Кремле высказались о возможных матчах КХЛ и НХЛ

    В США сообщили о мощном козыре Китая в торговой войне

    Популярный российский комик раскрыл удивившую его особенность Турции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше