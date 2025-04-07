Россиянина задержали за видеопоздравление в адрес ГУР Украины

В Воронеже россиянин поздравил ГУР Украины и стал фигурантом дела

В Воронеже в отношении 21-летнего россиянин завели уголовное дело о публичных призывах к терроризму. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, в августе 2024 года молодой человек списался в мессенджере с представителями Русского добровольческого корпуса (РДК; запрещенная в России террористическая организация). Желая доказать свою приверженность террористам, он снял видеоролик с поздравлениями главному управлению разведки Украины (ГУР). На видео он держал бумаг с надписью «З Днем ГУР».

Молодой человек снялся на фоне одной из местных воинский частей. После того, как 7 сентября РДК опубликовало видео было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к террористической деятельности и оправдании терроризма. Вскоре молодого человека задержали.

Ранее сообщалось, что суд приговорил к 13 годам лишения свободы уроженца Перми, который отправил денежный перевод Вооруженным силам Украины (ВСУ).