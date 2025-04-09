Сирийская диаспора добилась одной перестановки в Москве

Сирийская диаспора добилась смены посла в Москве

Сирийская диаспора добилась смены посла в Москве Башара аль-Джафари, который получил из Дамаска уведомление о прекращении своих полномочий. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на источники.

«Основная претензия к господину аль-Джафари заключается в том, что он отстаивал интересы правительства Башара Асада на международных площадках. До того как стать главой дипмиссии в России, он с 2020 по 2022 год занимал должность замминистра иностранных дел Сирии, а ранее, с 2006 по 2020 год, дипломат возглавлял постоянное представительство республики при ООН в Нью-Йорке», — отмечается в материале издания.

При этом уточняется, что аль-Джафари формально сменил свою позицию после свержения Асада и поддержал новое руководство арабской республики. При этом источники в диаспоре подчеркнули, что ожидают возбуждения дела в отношении дипломата.

Ранее координатор по связям со СМИ в сирийском МИД Абдулла Аль-Хаки заявил, что ведомство приняло решение сменить посла в Москве. Аль-Хаки также уточнил, что на пост главы диппредставительства в Москве есть несколько кандидатов.