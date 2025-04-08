МИД Сирии решил сменить посла в Москве

МИД Сирии принял решение о смене посла в Москве

Министерство иностранных дел Сирии приняло решение сменить посла в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора по связям со СМИ в сирийском МИД Абдуллу Аль-Хаки.

По словам дипломата, ведомство приняло решение о переводе послов Сирии в Москве и Эр-Рияде в центральное управление в Дамаске. Аль-Хаки рассказал агентству, что на пост главы диппредставительства в Москве есть несколько кандидатов.

«Мы объявим имя нового посла позже», — заявил он.

Ранее посольство Сирии в РФ опровергало информацию о смене посла в Москве. Диппредставительства в беседе с ТАСС сообщило о взломе соцсетей ведомства.