Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:08, 8 апреля 2025Мир

МИД Сирии решил сменить посла в Москве

МИД Сирии принял решение о смене посла в Москве
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Министерство иностранных дел Сирии приняло решение сменить посла в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора по связям со СМИ в сирийском МИД Абдуллу Аль-Хаки.

По словам дипломата, ведомство приняло решение о переводе послов Сирии в Москве и Эр-Рияде в центральное управление в Дамаске. Аль-Хаки рассказал агентству, что на пост главы диппредставительства в Москве есть несколько кандидатов.

«Мы объявим имя нового посла позже», — заявил он.

Ранее посольство Сирии в РФ опровергало информацию о смене посла в Москве. Диппредставительства в беседе с ТАСС сообщило о взломе соцсетей ведомства.

    Обсудить
    Последние новости

    США объяснили вывод своих войск из обеспечивающего Украину хаба в Польше

    Небензя назвал условие России для серьезного диалога по Украине

    В коллекторе российского города обнаружили останки человека

    Уехавшая в Германию описала отношение немцев к дружбе фразой «для нас это культурный шок»

    Турция отложила приостановку экспорта лимонов

    Ирина Шейк разозлилась из-за поведения российского визажиста

    МИД Украины вызвал посла Китая из-за слов Зеленского о России

    Гашек отказался поздравлять Овечкина с рекордом

    Трампа уличили в желании раздробить Евросоюз

    Зеленский заявил о пленении двух китайцев в ДНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше