Согласных на зарплату в конверте россиян подсчитали

SuperJob: На зарплату в конверте согласны больше 30 процентов россиян

В России 31 процент граждан согласны получать заработную плату в конверте. Это показало исследование, проведенное SuperJob. Его результаты приводит ТАСС.

Что касается тех, кто против таких неофициальных выплат, то их доля составила 40 процентов. 16 лет назад на конверты соглашались 60 процентов.

Кроме того, оказалось, что на такую форму вознаграждения мужчины (35 процентов) соглашаются чаще, чем женщины (25 процентов). Чаще всего (51 процент) отказываются от конвертов те, кто получает от 100 тысяч рублей в месяц.

Чаще прочих к серым схемам отрицательно относятся бухгалтеры, секретари, HR-менеджеры и экономисты. Лишь 24 процента программистов и 26 процентов системных администраторов согласны получать заработную плату в конверте.

В то же время очень лояльно к таким выплатам относятся россияне, занятые в секторе общественного питания. Против получения вознаграждения в такой форме не возражают 60 процентов официантов, 59 процентов маркетологов и 48 процентов продавцов.

Ранее доцент кафедры ТПП «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, что на российском рынке труда около 20-30 процентов неоформленных работников. Более того, в прошлом году количество россиян, получающих зарплату в конвертах, увеличилось больше чем на пять процентов.