Соседка попыталась выломать дверь москвички битой и угрожала расправой

На северо-западе Москвы соседка попыталась выломать дверь женщине и угрожала

В доме на Карамышевской набережной на северо-западе Москвы соседка попыталась выломать битой дверь женщине и угрожала ей расправой. Об этом сообщила Telegram-каналу «Осторожно, новости» жительница столицы.

Горожанка пояснила, что соседка пыталась вместе со своими детьми вломиться в ее жилище. Женщина уверяет, что оппонентка была сильно пьяна.

Другие жильцы московского дома отметили, что женщины конфликтуют уже на протяжении месяца. Недавно одна из горожанок сломала дверную ручку соседке. Последняя вызвала полицию, однако сотрудники не смогли попасть в квартиру нападавшей и уехали.

После поступивших угроз москвичка вновь обратилась к полицейским. Ответа пока не поступало.

Ранее сообщалось, что на западе Москвы женщина превратила квартиру в свалку и разозлила соседей. Жильцы предположили, что горожанка нуждается в помощи медиков из-за ее тяги к накопительству.