Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:13, 9 апреля 2025Бывший СССР

Большинство украинцев предпочли позор большой войне

ИСПП Украины: 37 процентов украинцев предпочли позор большой войне
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Доля украинцев, считающих, что маленький позор лучше большой войны, достигла большинства в 37 процентов и перевесила долю сторонников конфликта. Результатами опроса поделились социологи Института социальной и политической психологии Украины, передает «Интерфакс-Украина».

Как следует из публикации, в 2023 году эту позицию поддерживали лишь 18,6 процента опрошенных, а 45,4 процента предпочитали войну миру. В 2025 году доля сторонников конфликта уменьшилась до 28,6 процента.

Кроме того, согласно соцопросу, более 70 процентов украинцев считают, что стране нужен мир.

Ранее стало известно отношение граждан Украины к президенту США Дональду Трампу. Около 80 процентов жителей считают его избрание негативным событием для Киева.

    Обсудить
    Последние новости

    Генерал Иван Попов после обращения к Путину отправится на СВО. За него вступались командиры, военнослужащие и военкоры

    Сын Трампа посетит критикуемую в США европейскую страну в преддверии выборов

    Стало известно о продвижении ВС России в Сумской области

    ВСУ за восемь месяцев оккупации курского села привезли лекарства только один раз

    В российском городе сняли на видео укрытия от дронов ВСУ среди могил

    Быстров дал совет Соболеву по повышению результативности в матчах за «Зенит»

    Ученые раскрыли формулу идеального кофе

    Алиев обвинил Асада в связях с Арменией

    Москвич захотел выучить у знахаря галактический язык и не выжил

    США испугались переговорщиков Ирана и России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше