Большинство украинцев предпочли позор большой войне

ИСПП Украины: 37 процентов украинцев предпочли позор большой войне

Доля украинцев, считающих, что маленький позор лучше большой войны, достигла большинства в 37 процентов и перевесила долю сторонников конфликта. Результатами опроса поделились социологи Института социальной и политической психологии Украины, передает «Интерфакс-Украина».

Как следует из публикации, в 2023 году эту позицию поддерживали лишь 18,6 процента опрошенных, а 45,4 процента предпочитали войну миру. В 2025 году доля сторонников конфликта уменьшилась до 28,6 процента.

Кроме того, согласно соцопросу, более 70 процентов украинцев считают, что стране нужен мир.

Ранее стало известно отношение граждан Украины к президенту США Дональду Трампу. Около 80 процентов жителей считают его избрание негативным событием для Киева.