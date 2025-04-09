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18:39, 9 апреля 2025Культура

Создатель «Белого лотоса» описал плачущих после алкоголя русских

Колокольников: Создатель «Белого лотоса» Уайт описал боль в сердцах русских
Ольга Коровина
Майк Уайт

Майк Уайт. Фото: Canadian Film Centre / Wikimedia

Актер Юрий Колокольников, сыгравший в третьем сезоне сериала HBO «Белый лотос», рассказал, как режиссер и сценарист проекта Майк Уайт представляет русских людей. Об этом стало известно из интервью артиста «Кинопоиску».

«Уайт сказал: "Вы, русские, такие большие, мощные, сильные. Но когда напьетесь, то чувствуется, что у вас в сердце такая боль. И вы сразу плакать". У него сложилось впечатление, что это национальный паттерн поведения, и он прописал моему персонажу такой характер», — рассказал Колокольников, исполнивший роль русского мужчины по имени Влад.

В одной из серий пьяный герой Колокольникова поделился с новыми знакомыми историей о своем трудном детстве. По словам Уайта, он несколько раз беседовал с похожими русскими людьми, которые открывались ему после употребления спиртного. Режиссер обратил внимание на эту черту и посчитал ее частью русского характера.

Ранее стало известно, что композитор «Белого лотоса» Кристобаль Тапия де Веер ушел из проекта после третьего сезона. Лауреат двух премии «Эмми» за музыку к сериалу покинул команду из-за ссор с шоураннером Майком Уайтом.

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