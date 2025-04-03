Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
19:49, 3 апреля 2025Культура

Стало известно о скандале между создателями «Белого лотоса»

Композитор «Белого лотоса» де Веер покинул проект из-за ссор с Майком Уайтом
Андрей Шеньшаков
Участники

Участники "Белого Лотоса". Фото: Aude Guerrucci / Reuters

Композитор «Белого лотоса» Кристобаль Тапия де Веер ушел из проекта после третьего сезона. Об этом сообщает издание The New York Times.

Лауреат двух премии «Эмми» за музыку к сериалу покинул команду из-за ссор с шоураннером Майком Уайтом и продюсерами «Белого лотоса». Он назвал некоторые беседы с коллегами «истеричными ссорами», которые, по словам композитора, начались еще во время работы над первым сезоном: Уайт требовал легкого и оптимистичного звучания, а сам де Веер стремился к экспериментам.

Музыкальная тема третьего сезона сериала вызвала споры среди фанатов, а сам Кристобал заявил, что надеялся услышать в заставке к сериям полную версию, которая перекликалась с предыдущими саундтреками. Он даже выкладывал оригинал в своих социальных сетях. Кто станет композитором четвертого сезона шоу, пока не сообщается.

Ранее стало известно, что звезда «Белого лотоса» ответила на комментарии о торчащих зубах.

    Обсудить
    Последние новости

    «Это будет единственный путь». Зеленский допустил компромисс по вопросу о бывших территориях Украины

    В США указали на единственный козырь Трампа в противостоянии с Путиным

    Женщина стала причиной увольнения трех сотрудников Белого дома

    В США обеспокоились российскими «уничтожителями Starlink»

    В российском регионе задержали мужчину за расправу над бизнесменом в 90-х

    В окружении Зеленского рассказали о подготовке к выборам

    Видео с новорожденным кенгуренком показали в российском зоопарке

    В российской школе ученики организовали в туалете ринг и снимали спарринги на видео

    Образ Собчак с юбкой со штаниной оценили в сети словами «чем чуднее, тем моднее»

    Стало известно о скандале между создателями «Белого лотоса»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше