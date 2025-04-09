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10:55, 9 апреля 2025Экономика

Спрогнозированы последствия тарифной войны США и Китая для России

Политолог Кузнецов: БРИКС не сможет заменить Китаю американского потребителя
Кирилл Луцюк

Фото: Svetlana Burmistrova / Reuters

Тарифная война США и Китая не приведет к резкому росту китайского экспорта в Россию. Об этом заявил вице-президент Национального координационного центра международного делового сотрудничества, заместитель директора Института Китая и современной Азии РАН Павел Кузнецов. Его процитировало РБК.

По его словам, промышленные и высокотехнологичные товары экспортируются из КНР в США по долгосрочным контрактам с фиксированной ценой закупки. Это означает, что дополнительные расходы в США будут проблемой не столько китайских поставщиков, сколько американских корпоративных покупателей. Кузнецов подчеркнул, что у США нет полноценной альтернативы китайской продукции. Как следствие, американцы не откажутся от товаров из КНР, но будут платить за них больше. Что касается рынков БРИКС, то, как полагает Кузнецов, они не смогут заместить Китаю американского потребителя.

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В свою очередь, профессор Российской экономической школы (РЭШ) Олег Шибанов напомнил, что в прошлом году Россия купила у Китая товаров примерно на 115 миллиардов долларов. Относительно 2023 года роста составил лишь чуть больше четырех процентов.

«Китай постарается наладить дополнительные связи со всеми странами-партнерами, но едва ли БРИКС станет ключевым потребителем перенаправленных поставок», — заметил Шибанов.

По мнению предпринимателя Олега Дерипаски, товарооборот России и Китая может достичь 400 миллиардов долларов. Но условием такого развития событий должен стать серьезный рост китайских инвестиций в российскую экономику.

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