Дерипаска назвал условие резкого роста товарооборота России и Китая

Дерипаска назвал условие роста товарооборота России и Китая до $400 млрд

Товарооборот РФ и Китая может вырасти до 400 миллиардов долларов, но для этого потребуется значительное увеличение вложений КНР в России. О таком условии написал в своем Telegram-канале предприниматель Олег Дерипаска.

По его словам, сейчас многие экономисты оценивают потенциал резкого наращивания взаимных торговых операций между двумя странами. «Для этого необходимо серьезное увеличение прямых китайских инвестиций в российские проекты и предприятия — не менее чем на 160 миллиардов юаней (21,77 миллиарда долларов по текущему курсу — прим. «Ленты.ру») в год», — указал миллиардер.

Объем торговли между Россией и КНР в 2024 году увеличился на 1,9 процента, достигнув новой рекордной отметки 244,81 миллиарда долларов, но темпы его роста значительно уступили уровням 2022-го и 2023-го годов. Это связывают прежде всего с трудностями при трансграничных расчетах из-за усилившегося в прошлом году санкционного давления американцев, инициированного администрацией Джо Байдена.

Ранее Дерипаска предрек конец Британской империи. Как следует из его анализа, связанные с брекситом надежды на создание «Сингапур-на-Темзе» ждал провал, инвестклимат королевства уничтожило «разрушение правовой системы», а налоговые изменения для иностранцев «добили его окончательно».