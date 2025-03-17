Дерипаска связал будущие проблемы Лондона с неизбежным сближением РФ и Германии

Проблемы Великобритании копились годами, и, даже с учетом фактического банкротства госфинансов, худшее у королевства еще впереди, считает миллиардер Олег Дерипаска. Свою точку зрения он изложил в Telegram-канале.

Комментируя статью в Financial Times, озаглавленную «Что Ривзу и Стармеру следует сказать и сделать дальше?», речь в которой идет о политике главы британского Минфина Рэйчел Ривз и премьер-министра Кира Стармера, бизнесмен отметил, что попытки одновременно быть ответственным и способствовать росту в экономике политики осуществляют на фоне стагнации и высоких долгов.

По словам Дерипаски, связанные с брекситом надежды ждал полный провал и «создать Сингапур-на-Темзе оказалось некому», в то же время «разрушение правовой системы и адская некомпетентность лондонских судей фактически уничтожили инвестиционный климат, а налоговые изменения для иностранцев добили его окончательно». В связи со всем этим, а также «неизбежным постконфликтным сближением России и Германии» и «восстановлением проекта создания экономического пространства от Лиссабона до Владивостока» империю Лондона после выхода Шотландии из состава Соединенного Королевства ждет конец, предрек миллиардер.

Британскую экономику лихорадит не первый год. ВВП страны снизился в начале 2025 года, хотя эксперты ожидали его роста. Ключевым фактором январского сокращения экономики стало падение промышленного производства — месяц к месяцу на 0,9 процента, а год к году — сразу на 1,5 процента.

Ранее аналитики банка Goldman Sachs подсчитали, что реальные экономические потери страны от Брексита составили от 4 до 8 процентов ВВП.