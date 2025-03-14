Британская экономика начала год с неожиданного сокращения

ВВП Великобритании неожиданно сократился в январе на 0,1 %

ВВП Великобритании снизился в начале 2025 года на 0,1 процента, хотя эксперты ожидали его роста. В частности, с таким прогнозом выступило большинство опрошенных Reuters аналитиков.

Как следует из данных Национальной статистической службы (ONS), ключевым фактором январского сокращения британской экономики стало падение промышленного производства — месяц к месяцу на 0,9 процента, а год к году — сразу на 1,5 процента. Такую динамику зафиксировали после роста показателя в декабре на 0,5 процента.

Помимо этого снижение (на 0,2 процента) в первом месяце 2025-го зафиксировали и в строительстве.

В целом, хотя ВВП королевства и вырос в предыдущем квартале на символические 0,1 процента, на фоне ситуации с болезненным повышением налогов его экономика впервые с весны 2020 года, то есть со времени коронавирусных локдаунов, сократилась прошлой осенью второй месяц подряд. В октябре к этому также привели проблемы в промышленности и строительстве.

Также накануне стало известно, что ONS отложило публикацию январской статистики о динамике внешней торговли, которую также должны были озвучить 14 марта. Отмечалось, что ошибки, которых наделали специалисты, могут в том числе привести к пересмотру данных о ВВП.

