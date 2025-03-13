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20:16, 13 марта 2025Экономика

Британские статистики наделали ошибок и отложили публикацию отчета о торговле

Статистическое управление Великобритании отложило публикацию отчета из-за ошибок
Дмитрий Воронин

Фото: Unsplash

Национальное статистическое управление Великобритании ONS отложило публикацию январской статистики о динамике внешней торговли, обнаружив ошибки в материалах. Об этом сообщает «Интерфакс».

Некорректные данные связаны с показателями импорта товаров из стран, не входящих в ЕС, особенно из Китая и Японии. Также речь идет о выявлении проблем с оценками торговли услугами за 2023 год. До этого в ONS отмечали, что ситуация с оценками декабрьской торговой статистики может в том числе привести к будущему пересмотру данных о ВВП.

Наделавшие ошибок статистики теперь обещают ознакомить общественность с результатами своей работы не 14-го, а 28 марта, то есть на две недели позже, чем планировалось.

Около года назад аналитики банка Goldman Sachs подсчитали, что реальные экономические потери страны от Брексита составили от 4 до 8 процентов ВВП. При этом указывалось, что сложно отделить влияние одного экономического события от других, включая пандемию коронавируса и энергетический кризис 2022 года.

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