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17:25, 13 декабря 2024Экономика

Британская экономика вернулась во времена локдауна

ВВП Великобритании сократился второй месяц подряд впервые с 2020 года
Дмитрий Воронин

Фото: Alexey Fedorenko / Shutterstock / Fotodom  

Экономика Великобритании сократилась второй месяц подряд на 0,1 процента, что стало первым последовательным снижением ВВП королевства с весны 2020 года. Как пишет Reuters, положение дел вернулось во времена коронавирусных локдаунов в ожидании первого бюджета правительства лейбористов, в чем видят неудачу для главы Минфина Рэйчел Ривз.

Она и премьер-министр Кир Стармер ранее предупредили, что бюджет будет включать болезненное повышение налогов.

«Хотя цифры этого месяца разочаровывают, мы ввели политику, направленную на обеспечение долгосрочного экономического роста», — прокомментировала Ривз.

Оппозиционные консерваторы ставят такие перспективы под сомнение именно из-за действий кабмина лейбористов, а Национальный институт экономических и социальных исследований тем временем ожидает стагнации экономики в четвертом квартале 2024 года.

Отмечается, что опрошенные агентством эксперты, наоборот, ожидали в октябре роста на 0,1 процента. «Сектор услуг не изменился, в то время как объем производства в обрабатывающей промышленности и строительстве снизился», — говорится в публикации.

Британскую экономику лихорадит не первый год. Так, в октябре 2023-го она неожиданно сократилась месяц к месяцу сразу на 0,3 процента, хотя специалисты таких изменений не ожидали. Весной, накануне выборов, по итогам которых к власти пришло правительство лейбористов, директор Institute for Fiscal Studies (IFS) Пол Джонсон назвал финансовое положение Великобритании самым серьезным за 70 лет. Теперь же новые власти собираются справляться с дефицитом рабочих рук в том числе с помощью десятков тысяч заключенных и отбывших наказание в рамках программы «Заставить Британию работать».

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