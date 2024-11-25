Британские власти придумали способ решения проблемы нехватки рабочей силы

Times: Британия хочет восполнить нехватку рабочей силы, переобучая заключенных

Власти Великобритании задумали справиться с дефицитом рабочих рук с помощью десятков тысяч заключенных и отбывших наказание в рамках программы «Заставить Британию работать». Как пишет The Times, соответствующие предложения содержатся в официальном документе, который, как ожидается, опубликуют 26 ноября.

По данным источника издания в правительстве, в регионах, испытывающих дефицит представителей тех или иных специальностей, планируется создать курсы по переобучению сидящих в тюрьмах, чтобы при выходе на свободу те смогли «посодействовать решению проблемы». В этих же целях в пенитенциарных учреждениях собираются наладить работу центров по трудоустройству. Найм бывших заключенных Лондон намерен стимулировать в том числе в сфере гостиничного бизнеса, говорится в материале.

Отмечается, что в рамках предложений значительное внимание будет уделено заключенным, имеющим проблемы со здоровьем, а также молодым правонарушителям, поскольку «наличие постоянной работы значительно снижает вероятность совершения новых правонарушений».

Ранее стало известно, что долг госсектора в Великобритании вырос до уровня 1960-х годов, когда страна еще не полностью оправилась от последствий Второй мировой войны. На фоне этого премьер-министр королевства Кир Стармер пообещал британцам болезненный бюджет, что связано с «черной дырой» в 22 миллиарда фунтов стерлингов, которую оставило в нем предыдущее правительство Риши Сунака.