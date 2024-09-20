Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:11, 20 сентября 2024Экономика

Госдолг Великобритании рекордно вырос

ONS: госдолг Великобритании вырос до послевоенного уровня

Фото: Laszlo Balogh / Reuters

Долг государственного сектора в Великобритании вырос до уровня 1960-х годов, когда страна еще не полностью оправилась от последствий Второй мировой войны. Об этом заявили в Управлении национальной статистики (ONS) королевства.

По итогам августа уровень долга достиг рекордных 100 процентов стоимости ВВП. Месяцем ранее показатель составлял 99,3 процента ВВП Великобритании.

В августе разница между доходами и расходами госсектора выросла на 4,3 процента в годовом выражении, до отметки 13,734 миллиарда фунтов (плюс 3,3 миллиарда год к году). Это третий по величине показатель с 1993 года. Объем заимствований с начала финансового года увеличился до 64,1 миллиарда евро (плюс 0,3 миллиарда в годовом выражении и плюс 6,2 в сравнении с прогнозами марта).

Тенденцию объясняют возросшими расходами на зарплаты госслужащих, а также различные пособия и выплаты в условиях инфляции. По словам первого замминистра финансов Королевства Даррена Джонса, правительству лейбористов придется принять «сложные решения» для приведения экономики в чувство. Глава Минфина Рейчел Ривз уже заявила о планах отменить компенсации на отопление жилья для пенсионеров, отложить реформу системы соцобеспечения и инвестиции в инфраструктурные проекты.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что предыдущее правительство консерваторов во главе с Риши Сунаком оставило в бюджете королевства «черную дыру» в размере 22 миллиардов фунтов стерлингов. Поэтому гражданам стоит готовиться к очередному повышению налогов. Экономика Великобритании находится в еще более плачевном состоянии, чем предполагалось, в связи с чем населению придется «принять краткосрочную боль ради долгосрочного блага», отметил он.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Угледарская группировка ВСУ попала в оперативное окружение. Что известно о боях на этом направлении?

      Украинского шпиона осудили в России на 12 лет

      В Донецке заочно осудили наемника из Латвии

      В Одессе заметили препятствие для сноса памятника Пушкину

      Катя Лель рассказала о доведении до анорексии

      Израиль поразил члена руководства «Хезболлы» в результате удара по Бейруту

      Москвичам посоветовали быть осторожными из-за грядущих заморозков

      ФАС одобрила слияние Wildberries и Russ

      Минобороны отчиталось о сбитых украинских истребителях

      В Одессе получила повреждения припортовая инфраструктура

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше