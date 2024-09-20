Госдолг Великобритании рекордно вырос

ONS: госдолг Великобритании вырос до послевоенного уровня

Долг государственного сектора в Великобритании вырос до уровня 1960-х годов, когда страна еще не полностью оправилась от последствий Второй мировой войны. Об этом заявили в Управлении национальной статистики (ONS) королевства.

По итогам августа уровень долга достиг рекордных 100 процентов стоимости ВВП. Месяцем ранее показатель составлял 99,3 процента ВВП Великобритании.

В августе разница между доходами и расходами госсектора выросла на 4,3 процента в годовом выражении, до отметки 13,734 миллиарда фунтов (плюс 3,3 миллиарда год к году). Это третий по величине показатель с 1993 года. Объем заимствований с начала финансового года увеличился до 64,1 миллиарда евро (плюс 0,3 миллиарда в годовом выражении и плюс 6,2 в сравнении с прогнозами марта).

Тенденцию объясняют возросшими расходами на зарплаты госслужащих, а также различные пособия и выплаты в условиях инфляции. По словам первого замминистра финансов Королевства Даррена Джонса, правительству лейбористов придется принять «сложные решения» для приведения экономики в чувство. Глава Минфина Рейчел Ривз уже заявила о планах отменить компенсации на отопление жилья для пенсионеров, отложить реформу системы соцобеспечения и инвестиции в инфраструктурные проекты.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что предыдущее правительство консерваторов во главе с Риши Сунаком оставило в бюджете королевства «черную дыру» в размере 22 миллиардов фунтов стерлингов. Поэтому гражданам стоит готовиться к очередному повышению налогов. Экономика Великобритании находится в еще более плачевном состоянии, чем предполагалось, в связи с чем населению придется «принять краткосрочную боль ради долгосрочного блага», отметил он.