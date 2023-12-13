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13:40, 13 декабря 2023Экономика

Британская экономика неожиданно сократилась

Reuters: ВВП Великобритании неожиданно снизился в октябре на 0,3 %

Фото: Matthew Pierce / Unsplash

Британская экономика сократилась в октябре на 0,3 процента в сравнении с данными предыдущего месяца, хотя экономисты таких изменений не ожидали, пишет Reuters.

Падение показателя ВВП зафиксировали впервые с июля текущего года. Теперь некоторые аналитики, в частности, главный британский экономист Capital Economics Пол Дейлс, считают, что экономика страны, избегавшая спада в течение трех месяцев, по-прежнему находится под угрозой рецессии. При этом, согласно прогнозам, ЦБ в рамках своей жесткой антиинфляционной линии 14 декабря сохранит банковскую ставку на уровне 5,25 процента.

В материале отмечается, что сектор услуг Великобритании упал в октябре на 0,2 процента, промышленное производство (в годовом измерении показатель растет на 0,4 процента) и строительство также сократились.

Ранее сообщалось, что прогноз Международного валютного фонда (МВФ) по экономике Великобритании на 2023 год оказался наихудшим среди ведущих западных стран. В феврале МВФ предрек, что британская экономика упадет в указанные сроки более чем на полпроцента.

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      Дмитрий Воронин
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