В России высказались о сроках перемирия с Украиной

Сенатор Климов: Киеву надо капитулировать или учесть принципы РФ на переговорах

Сдаться Украина может хоть завтра, заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на слова депутата Верховной Рады Романа Костенко, допустившего перемирие с Россией в мае.

«Им надо просто капитулировать, если говорить прямо, но, если они хотят это оформить в виде неких переговоров, и эти, условно говоря, переговоры будут в полной мере учитывать принципы, которые были объявлены нашим президентом [Владимиром Путиным] еще в прошлом году, тогда, в принципе, может быть надежда на некое политико-дипломатическое решение конфликта. Во всех остальных случаях есть масса нюансов, о которых также говорил наш президент совсем недавно», — поделился сенатор.

Поэтому Киев должен исходить из реальности, а не из собственных идеологий и представлений, добавил собеседник «Ленты.ру».

Ранее секретарь оборонного комитета Верховной Рады Украины Роман Костенко не исключил, что в мае может быть предложен и даже реализован некий план перемирия. Он отметил, что при этом даже полная остановка боевых действий не будет означать окончания конфликта.