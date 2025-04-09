Стало известно о массированном ударе ВС России по двум регионам Украины

ВС России нанесли массированный удар по Харьковской и Днепропетровской областям

Российские военные нанесли массированный удар по двум регионам Украины — Харьковской и Днепропетровской областям. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«В Харькове беспилотники ударили сразу в нескольких районах города, от Киевского до Салтовки», — говорится в публикации. Уточняется, что взрывы также раздались в Купянске, Чугуеве и других городах Харьковской области.

Кроме того, под ударом оказались объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровске.

Утром 9 апреля глава областной военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил о взрыве в Днепропетровске. В результате был поврежден объект инфраструктуры.