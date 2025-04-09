В Днепропетровске взрыв повредил объект инфраструктуры

Глава ОВА Лысак: В Днепре взрыв повредил объект инфраструктуры

В Днепропетровске (украинское название Днепр) на юго-востоке Украины взрыв повредил объект инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

«Есть разрушения на территории нескольких предприятий. Побиты админздание и инфраструктура. Все пожары спасатели потушили», — написал он.

Чиновник добавил, что также в результате взрывов пострадало предприятие в городе Апостолово Криворожского района Днепропетровской области.

Ранее стало известно, что в Днепропетровске взорвалась машина с чиновником и его женой. Сообщалось, что за рулем автомобиля находился глава левобережной администрации города Юрий Федько.