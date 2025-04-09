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09:20, 9 апреля 2025Бывший СССР

В Днепропетровске взрыв повредил объект инфраструктуры

Глава ОВА Лысак: В Днепре взрыв повредил объект инфраструктуры
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Днепропетровске (украинское название Днепр) на юго-востоке Украины взрыв повредил объект инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

«Есть разрушения на территории нескольких предприятий. Побиты админздание и инфраструктура. Все пожары спасатели потушили», — написал он.

Чиновник добавил, что также в результате взрывов пострадало предприятие в городе Апостолово Криворожского района Днепропетровской области.

Ранее стало известно, что в Днепропетровске взорвалась машина с чиновником и его женой. Сообщалось, что за рулем автомобиля находился глава левобережной администрации города Юрий Федько.

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