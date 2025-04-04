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09:31, 4 апреля 2025Бывший СССР

В Днепре на Украине взорвалась машина с главой левобережной администрации

В Днепре на Украине взорвалась машина с главой Левобережной администрации Федько
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В городе Днепр (Днепропетровск) взорвалась машина, в которой находились чиновник и его жена. Об этом сообщает Национальная полиция Украины в своем Telegram-канале.

Сообщение о взрыве поступило 4 апреля около 7:40. За рулем автомобиля находился местный чиновник. Как сообщает издание РБК-Украина в Telegram, им мог быть глава Левобережной городской администрации, объединяющей Самарский и индустриальный районы Днепра, Юрий Федько.

Отмечается, что в настоящий момент на место выехали первый зампред Нацполиции республики, начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе, а также сотрудники прокуратуры и Службы безопасности Украины (СБУ). О причинах взрыва не сообщается.

Ранее взрыв прогремел на одном из рынков в Киеве. Как сообщили в правоохранительных органах, его причиной стала детонация гранаты.

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