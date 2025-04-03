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17:51, 3 апреля 2025Бывший СССР

На рынке в Киеве произошел взрыв

Нацполиция Украины: На рынке в Киеве взорвалась граната
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Sumy region / Handout / Reuters

В одном из магазинов на рынке в Деснянском районе Киева взорвалась граната. Об этом сообщила Нацполиция Украины в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Установлено, что взрыв в магазине произошел в результате подрыва гранаты. В помещении взрывотехники Главка обнаружили обломки боеприпаса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что взрыв унес жизни двух мужчин в возрасте 59 и 60 лет. Правоохранители возбудили уголовное дело по данному факту.

Ранее стало известно, что в украинской столице произошла драка из-за прослушивания русской музыки. Как сообщило издание «Страна.ua», зачинщиком конфликта выступил сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата).

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