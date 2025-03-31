Зачинщиком драки из-за русской музыки в Киеве оказался военком

Зачинщиком драки из-за русской музыки в Киеве оказался сотрудник ТЦК

Зачинщиком драки с женщинами, слушавшими русскую музыку в Киеве, оказался сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкомата). Об этом пишет издание «Страна.ua».

Сообщается, что им оказался Белошвец Александр, который числится санитарным инструктором в киевском городском ТЦК.

Ранее в полиции Киева раскрыли подробности избиения женщин за русскую музыку военным. «Между ветераном и компанией отдыхающих граждан возник конфликт, во время которого мужчине нанесли телесные повреждения», — сообщило ведомство.

До этого в Киеве избили военного и его жену из-за замечания по поводу русской музыки. По словам волонтера украинской армии Марьяны Чикало, в военного кинули бутылку, а его супругу «чуть не забили до смерти».

