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19:47, 31 марта 2025Бывший СССР

Зачинщиком драки из-за русской музыки в Киеве оказался военком

Зачинщиком драки из-за русской музыки в Киеве оказался сотрудник ТЦК
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

Зачинщиком драки с женщинами, слушавшими русскую музыку в Киеве, оказался сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкомата). Об этом пишет издание «Страна.ua».

Сообщается, что им оказался Белошвец Александр, который числится санитарным инструктором в киевском городском ТЦК.

Ранее в полиции Киева раскрыли подробности избиения женщин за русскую музыку военным. «Между ветераном и компанией отдыхающих граждан возник конфликт, во время которого мужчине нанесли телесные повреждения», — сообщило ведомство.

До этого в Киеве избили военного и его жену из-за замечания по поводу русской музыки. По словам волонтера украинской армии Марьяны Чикало, в военного кинули бутылку, а его супругу «чуть не забили до смерти».

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