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21:21, 30 марта 2025Бывший СССР

В Киеве избили военного и его жену из-за замечания по поводу русской музыки

В Киеве избили военного за замечание о прослушивании русской музыки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

В Киеве избили военнослужащего, раскритиковавшего компанию отдыхающих за прослушивание русской музыки в общественном месте. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на волонтера ВСУ Марьяну Чикало.

По ее словам, причиной конфликта стала просьба бойца выключить музыку. После этого, как утверждает Чикало, в него кинули бутылку, а его супругу «чуть не забили до смерти».

По данным киевского управления Национальной полиции, инцидент произошел вечером в субботу, 29 марта, в Голосеевском районе. Сообщается, что мужчине были нанесены телесные повреждения. В ведомстве добавили, что обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в Киеве мужчина избил слушавшую русскую музыку девушку и попал на видео. Пострадавшая сидела в компании подруг, когда к ней подошел молодой мужчина крупного телосложения и, ругаясь по-украински, сначала схватил ее, а потом начал хватать за волосы и бить по голове.

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